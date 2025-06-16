Калининградская область оказалась в середине рейтинга по доходам населения

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Калининградская область разместилась на 54 месте в рейтинге регионов по уровню доходов населения. По данным аналитиков, отношение средних доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе составило 1,76. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно исследованию, 9,1% населения региона находится за чертой бедности. Этот показатель улучшился на 0,5 процентных пункта.

Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе показатель отношения медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг составил 3,94. Второе место в рейтинге занимает Ненецкий автономный округ со значением в 3,74. Эти два региона занимают первые места с достаточно с большим отрывом в течение многих лет, что обусловлено высокими зарплатами газовиков и нефтяников, поясняют эксперты. На третьем месте разместился Чукотский автономный округ с результатом 3,21. В первую пятерку также вошли Магаданская область (3,04) и Москва (3,03).

«У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора находятся на относительно низком уровне. У Ингушетии, которая занимает последнее место в рейтинге, он составляет 1,13. Таким образом, среднестатистический житель этой республики в 3,5 раза беднее жителя ЯНАО. У замыкающей рейтинг десятки регионов отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора находится в диапазоне 1,13 — 1,48», — добавляют аналитики.

Напомним, что годом ранее область находилась на 55 месте в рейтинге. Уровень соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров тогда составлял 1,62.

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