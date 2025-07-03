Росавиация: на авиаперевозки в Калининград в 2025 году предусмотрено 692,3 млн

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По данным Росавиации, сумма субсидии, выделенная на авиаперевозки на калининградском направлении, меньше, чем было ранее заявлено правительством Калининградской области и Правительством РФ. Это следует из ответа федерального ведомства на официальный запрос «Нового Калининграда».

«В 2025 году на фактические перевозки в Калининград предусмотрено 692,3 млн руб. В рамках этой суммы по льготным билетам перевозятся как жители Калининградской области, так и отдельные категории пассажиров», — сообщили в Росавиации.

Напомним, ранее областное министерство развития инфраструктуры сообщило, что на субсидии для калининградцев в 2025 году выделено 770 млн руб., Правительство РФ — что сумма составила миллиард.

Отметим, годом ранее на эти цели выделялся 1,1 млрд рублей.

В начале июля 2025 года жители региона столкнулись со сложностями при покупке авиабилетов на основную территорию России — субсидированные билеты на глубину более двух недель приобрести практически невозможно. Подробнее читайте по ссылке.



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