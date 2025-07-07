Калининград поднялся в рейтинге городов по зарплатам в отраслях

За год Калининград поднялся в рейтинге крупнейших городов России с самыми высокими зарплатами по отраслям с 35 на 28 место из 100. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Отраслью с самыми высокими зарплатами в областном центре — в среднем 121 тыс. рублей — вновь назвали банки и финансовые услуги. Годом ранее работники банковской сферы, по данным исследования, зарабатывали в среднем 104 тыс. рублей в месяц.

Лидерами рейтинга вновь стали Южно-Сахалинск и Москва, где в отдельных отраслях получают в среднем 445 и 293 тыс. рублей соответственно. Замыкают список Элиста и Владикавказ (54 — 57 тыс. рублей).

Рейтинг подготовлен по данным официальной статистики. Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе информации по средним заработным платам за I квартал 2025 года. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций в сферах деятельности, где занято не менее 3% работников региона. При расчётах учтена выплата подоходного налога.