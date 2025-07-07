Калининград поднялся в рейтинге городов по зарплатам в отраслях

Все новости по теме: Экономика

За год Калининград поднялся в рейтинге крупнейших городов России с самыми высокими зарплатами по отраслям с 35 на 28 место из 100. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Отраслью с самыми высокими зарплатами в областном центре — в среднем 121 тыс. рублей — вновь назвали банки и финансовые услуги. Годом ранее работники банковской сферы, по данным исследования, зарабатывали в среднем 104 тыс. рублей в месяц.

Лидерами рейтинга вновь стали Южно-Сахалинск и Москва, где в отдельных отраслях получают в среднем 445 и 293 тыс. рублей соответственно. Замыкают список Элиста и Владикавказ (54 — 57 тыс. рублей).

Рейтинг подготовлен по данным официальной статистики. Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе информации по средним заработным платам за I квартал 2025 года. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций в сферах деятельности, где занято не менее 3% работников региона. При расчётах учтена выплата подоходного налога.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter