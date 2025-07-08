В Центре занятости рассказали, куда идут работать пенсионеры после переобучения

В Калининградской области пенсионеры чаще всего трудоустраивались по профессиям повара, медсестры, бухгалтера, экономиста, кладовщика и швеи. Об этом сообщил директор Центра занятости Сергей Гуряков в ходе интернет-конференции на «Новом Калининграде».

Как отмечает Гуряков, лучше всего трудоустраиваются прошедшие обучение пенсионеры по специальностям «бухгалтер», «водитель» всех категорий, «охранник», «инженер», «оператор ЭВМ» и «медицинская сестра». «Главным фактором трудоустройства в любом возрасте является желание соискателя», — добавляет он.

Кроме того, в своём ответе Гуряков уточнил, что переобучение проводится по востребованным на рынке труда профессиям и может проходить в очной, очно-заочной или дистанционной форме. Срок обучения составляет не более трёх месяцев.