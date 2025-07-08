В Центре занятости рассказали, куда идут работать пенсионеры после переобучения

Все новости по теме: Рынок труда

В Калининградской области пенсионеры чаще всего трудоустраивались по профессиям повара, медсестры, бухгалтера, экономиста, кладовщика и швеи. Об этом сообщил директор Центра занятости Сергей Гуряков в ходе интернет-конференции на «Новом Калининграде».

Как отмечает Гуряков, лучше всего трудоустраиваются прошедшие обучение пенсионеры по специальностям «бухгалтер», «водитель» всех категорий, «охранник», «инженер», «оператор ЭВМ» и «медицинская сестра». «Главным фактором трудоустройства в любом возрасте является желание соискателя», — добавляет он.

Кроме того, в своём ответе Гуряков уточнил, что переобучение проводится по востребованным на рынке труда профессиям и может проходить в очной, очно-заочной или дистанционной форме. Срок обучения составляет не более трёх месяцев.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter