Эксперт: в Калининградской области выросло количество резюме пенсионеров

Все новости по теме: Рынок труда

Летом 2025 года в Калининградской области количество резюме соискателей старше 65 лет выросло на 47% по сравнению с прошлым годом. При фиксированном графике работы они бы хотели получать 50 тыс. руб. в месяц, сообщают аналитики «Авито Работы».

Соискатели старше 65 лет чаще предпочитают работать охранниками — число резюме на эту должность за год увеличилось почти в два раза при средних зарплатных ожиданиях в 45 тыс. за фиксированный график работы.

Кандидаты возраста 45-64 лет за год также стали размещать резюме на 39% чаще. В среднем они указывали зарплатные ожидания на уровне 60 тыс. руб. в месяц. Соискатели чаще ищут работу на позициях продавца-консультанта — количество резюме по этой специальности выросло в два раза при средних зарплатных ожиданиях в 50 тыс. руб. при фиксированном графике работы. Почти в 1,9 раза чаще стали размещать резюме курьеров — зарплатные ожидания таких кандидатов составили 90 тыс. руб. мес при фиксированном графике. Востребованными также оказались позиции администраторов (в 1,5 раза больше) с зарплатой 50 тыс.

Напомним, что в Калининградской области пенсионеры чаще всего трудоустраивались по профессиям повара, медсестры, бухгалтера, экономиста, кладовщика и швеи.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter