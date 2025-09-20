Эксперт: в Калининградской области выросло количество резюме пенсионеров

Летом 2025 года в Калининградской области количество резюме соискателей старше 65 лет выросло на 47% по сравнению с прошлым годом. При фиксированном графике работы они бы хотели получать 50 тыс. руб. в месяц, сообщают аналитики «Авито Работы».

Соискатели старше 65 лет чаще предпочитают работать охранниками — число резюме на эту должность за год увеличилось почти в два раза при средних зарплатных ожиданиях в 45 тыс. за фиксированный график работы.

Кандидаты возраста 45-64 лет за год также стали размещать резюме на 39% чаще. В среднем они указывали зарплатные ожидания на уровне 60 тыс. руб. в месяц. Соискатели чаще ищут работу на позициях продавца-консультанта — количество резюме по этой специальности выросло в два раза при средних зарплатных ожиданиях в 50 тыс. руб. при фиксированном графике работы. Почти в 1,9 раза чаще стали размещать резюме курьеров — зарплатные ожидания таких кандидатов составили 90 тыс. руб. мес при фиксированном графике. Востребованными также оказались позиции администраторов (в 1,5 раза больше) с зарплатой 50 тыс.

Напомним, что в Калининградской области пенсионеры чаще всего трудоустраивались по профессиям повара, медсестры, бухгалтера, экономиста, кладовщика и швеи.

