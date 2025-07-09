Эксперты: в регионе на 34% вырос спрос на работников сферы образования и науки

Эксперты: в регионе на 34% вырос спрос на работников сферы образования и науки
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Рынок труда

Наиболее «голодной» на кадры в Калининградской области этим летом стала сфера науки и образования. За последний месяц местные работодатели стали искать учителей, психологов, воспитателей и научных специалистов на 34% чаще — это абсолютный рекорд по динамике на местном рынке труда за последний месяц. Такие данные приводят эксперты hh. 

Кроме того, на 23% вырос спрос на оценщиков и страховых агентов. Компании также стали на 12% чаще размещать предложения о работе в сфере добычи сырья. На 11% выросла востребованность административного персонала (курьеры, помощники, секретари, администраторы, переводчики). На 5% больше стало рабочих мест для работников сферы транспорта, перевозок и логистики.

При этом есть сферы, где компании «охладили» свой спрос и стали меньше интересоваться кадрами. Так, за месяц на 18% снизилась востребованность аналитиков, консультантов по стратегии и инвестициям. Помимо прочего, на 12% реже стали требоваться сотрудники сферы искусства, развлечения и массмедиа, а количество вакансий в сферах высшего и среднего менеджмента, розничной торговли, медицины, туризма и HoReCa сократилось на 8%.

Всего местные работодатели за последний месяц искали более 7,7 тыс. работников, что сопоставимо с показателями начала лета. Больше всего новых рабочих мест в регионе сосредоточено в сфере продаж и обслуживания клиентов — работодатели ищут более 1,5 тыс. сотрудников. На втором месте — рабочий персонал (1,4 тыс. работников). Замыкает тройку лидеров сфера производства и сервисного обслуживания, где требуется почти 1,2 тыс. специалистов.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter