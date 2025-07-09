Эксперты: в регионе на 34% вырос спрос на работников сферы образования и науки

Наиболее «голодной» на кадры в Калининградской области этим летом стала сфера науки и образования. За последний месяц местные работодатели стали искать учителей, психологов, воспитателей и научных специалистов на 34% чаще — это абсолютный рекорд по динамике на местном рынке труда за последний месяц. Такие данные приводят эксперты hh.

Кроме того, на 23% вырос спрос на оценщиков и страховых агентов. Компании также стали на 12% чаще размещать предложения о работе в сфере добычи сырья. На 11% выросла востребованность административного персонала (курьеры, помощники, секретари, администраторы, переводчики). На 5% больше стало рабочих мест для работников сферы транспорта, перевозок и логистики.

При этом есть сферы, где компании «охладили» свой спрос и стали меньше интересоваться кадрами. Так, за месяц на 18% снизилась востребованность аналитиков, консультантов по стратегии и инвестициям. Помимо прочего, на 12% реже стали требоваться сотрудники сферы искусства, развлечения и массмедиа, а количество вакансий в сферах высшего и среднего менеджмента, розничной торговли, медицины, туризма и HoReCa сократилось на 8%.

Всего местные работодатели за последний месяц искали более 7,7 тыс. работников, что сопоставимо с показателями начала лета. Больше всего новых рабочих мест в регионе сосредоточено в сфере продаж и обслуживания клиентов — работодатели ищут более 1,5 тыс. сотрудников. На втором месте — рабочий персонал (1,4 тыс. работников). Замыкает тройку лидеров сфера производства и сервисного обслуживания, где требуется почти 1,2 тыс. специалистов.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».