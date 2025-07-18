Правительство предусмотрело на программу «Восток Инвест» 800 млн руб.

На реализацию программы «Восток Инвест» предусмотрено 800 миллионов рублей. По просьбе бизнеса максимальный размер займа увеличен с 50 до 100 миллионов рублей. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, рассказал губернатор Алексей Беспрозванных на заседании Ассоциации муниципальных образований (АМОКО) в Гвардейске в пятницу, 18 июля



«Результатом моего визита в Полесск весной этого года стало возобновление программы „Восток“, — заявил Беспрозванных. — Точнее, ее перезапуск в рамках программы „Восток Инвест“. После беседы с предпринимателями было принято решение о выделении дополнительных бюджетных средств на финансирование инвестиционных проектов в центральных и восточных муниципалитетах Калининградской области».

По словам губернатора, по просьбе бизнеса максимальный размер займа увеличен с 50 до 100 миллионов рублей. «На реализацию программы „Восток Инвест“ мы предусмотрели 800 миллионов рублей. Эти средства позволят поддержать перспективные инвестиционные проекты, создать новые рабочие места и повысить качество жизни в восточных муниципалитетах», — отметил Алексей Беспрозванных.