Правительство предусмотрело на программу «Восток Инвест» 800 млн руб.

На реализацию программы «Восток Инвест» предусмотрено 800 миллионов рублей. По просьбе бизнеса максимальный размер займа увеличен с 50 до 100 миллионов рублей. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, рассказал губернатор Алексей Беспрозванных на заседании Ассоциации муниципальных образований (АМОКО) в Гвардейске в пятницу, 18 июля
«Результатом моего визита в Полесск весной этого года стало возобновление программы „Восток“, — заявил Беспрозванных. — Точнее, ее перезапуск в рамках программы „Восток Инвест“. После беседы с предпринимателями было принято решение о выделении дополнительных бюджетных средств на финансирование инвестиционных проектов в центральных и восточных муниципалитетах Калининградской области».
По словам губернатора, по просьбе бизнеса максимальный размер займа увеличен с 50 до 100 миллионов рублей. «На реализацию программы „Восток Инвест“ мы предусмотрели 800 миллионов рублей. Эти средства позволят поддержать перспективные инвестиционные проекты, создать новые рабочие места и повысить качество жизни в восточных муниципалитетах», — отметил Алексей Беспрозванных.Программа «Восток» действовала в регионе до 2022 года. По ней предприниматели из восточных муниципалитетов получали целевые льготные займы размером до 50 млн рублей на семь лет. Для сельхозпредприятий этот срок был дольше на три года. Ставка по программе составляла 1%. В марте 2025 года областные власти возобновили программу, в мае на ее реализацию в бюджете было предусмотрено 470 млн руб.