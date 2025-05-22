На программу «Восток» в 2025 году выделили более 400 млн рублей

На реализацию программы «Восток» в Калининградской области в 2025 году выделили более 400 млн рублей. Соответствующая информация содержится в поправках в региональный бюджет, которые приняли депутаты Законодательного собрания на 44-м заседании 22 мая.
Средства предусмотрели в рамках программы «Модернизация экономики». На «Восток» предусмотрели 470 млн рублей. Эти средства планируется направлять в качестве льготных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства.
В рамках «Модернизации экономики» также предусмотрели 70 млн рублей на предоставление финансовой поддержки в форме грантов субъектов малого и среднего предпринимательства на поддержку производства. 47,6 млн рублей выделили на софинансирование целевых трансфертов из федерального бюджета на докапитализацию регионального фонда развития промышленности. Ещё 3,3 млн рублей направят на организацию выставочно-ярмарочной деятельности.
В марте этого года областные власти возобновили программу поддержки предпринимателей «Восток», увеличив лимит льготного займа вдвое. С предложением о возобновлении программы тогда выступил собственник ООО «Амбер-Сакрум» Эдуард Губарь, который возводит санаторный комплекс под посёлком Заливино. Он пояснил, что его фирма участвовала в программе с момента запуска меры поддержки предпринимателей. В 2020 году он получил льготный заём на строительство и реализовал первую очередь комплекса. Позже губернатор заявил, что приоритет по «Востоку» будут отдавать удалённым территориям.Программа «Восток» действовала в регионе до 2022 года. По ней предприниматели получали целевые льготные займы размером до 50 млн рублей на семь лет. Для сельхозпредприятий этот срок был дольше на три года. Ставка по программе составляла 1%.