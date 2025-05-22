На программу «Восток» в 2025 году выделили более 400 млн рублей

На реализацию программы «Восток» в Калининградской области в 2025 году выделили более 400 млн рублей. Соответствующая информация содержится в поправках в региональный бюджет, которые приняли депутаты Законодательного собрания на 44-м заседании 22 мая.

Средства предусмотрели в рамках программы «Модернизация экономики». На «Восток» предусмотрели 470 млн рублей. Эти средства планируется направлять в качестве льготных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства.

В рамках «Модернизации экономики» также предусмотрели 70 млн рублей на предоставление финансовой поддержки в форме грантов субъектов малого и среднего предпринимательства на поддержку производства. 47,6 млн рублей выделили на софинансирование целевых трансфертов из федерального бюджета на докапитализацию регионального фонда развития промышленности. Ещё 3,3 млн рублей направят на организацию выставочно-ярмарочной деятельности.

В марте этого года областные власти возобновили программу поддержки предпринимателей «Восток», увеличив лимит льготного займа вдвое. С предложением о возобновлении программы тогда выступил собственник ООО «Амбер-Сакрум» Эдуард Губарь, который возводит санаторный комплекс под посёлком Заливино. Он пояснил, что его фирма участвовала в программе с момента запуска меры поддержки предпринимателей. В 2020 году он получил льготный заём на строительство и реализовал первую очередь комплекса. Позже губернатор заявил, что приоритет по «Востоку» будут отдавать удалённым территориям.