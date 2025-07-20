Эксперт о цене на яблоки в Калининграде: она вырастет, но не критично

Эксперт о цене на яблоки в Калининграде: она вырастет, но не критично
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Продолжение: Калининградские фермеры предложили применять вертолёты для борьбы с заморозками
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Цена на яблоки в Калининградской области в этом году будет выше, чем в прошлом из-за потерь, которые понесли местные производители на фоне майских заморозков. При этом рост цен не будет значительным. Такой прогноз озвучила «Новому Калининграду» главный агроном компании «Калинково» Маргарита Фомичёва.

«В этом году у всех мало яблок, — сообщила Фомичёва. — Я думаю, что больше продукции местных производителей останется на калининградском рынке. Из-за этого цена поднимется, но не сильно, так как у нас есть поставки из большой России. Увеличение цены, на мой взгляд, будет примерно на 15-20%, не больше. Ранее уже были подобные ситуации — из-за града погибала часть продукции. Цена от этого особо не менялась. Но в этом году заморозки затронули и производителей за пределами Калининградской области — в других регионах тоже были заморозки. Однако на юге России очень много садов, поэтому, на мой взгляд, цена на яблоки сильно не вырастет».

Напомним, что аномально холодные конец апреля и начало мая, пришедшие в Калининградскую область сразу после двухдневной 30-градусной жары, нанесли сокрушительный удар по фермерам, выращивающим яблоки, груши и косточковые культуры. О том, что садоводы могут остаться без урожая, в середине мая предупреждали представители сразу нескольких крестьянско-фермерских хозяйств.

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