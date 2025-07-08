Бензин подорожал, дизтопливо подешевело: как изменились цены на АЗС

Губернатор Алексей Беспрозванных во время «Прямой линии» во вторник сообщил, что цены на дизельное топливо в Калининградской области на сегодня — одни из самых низких в РФ. «Новый Калининград» сравнил их с ценами на АЗС в некоторых других регионах, а также выяснил, как изменились расценки на калининградских АЗС за то время, что действует так называемая региональная скидка на АЗС «Лукойла».

Специальная система лояльности для калининградцев на АЗС «Лукойла» начала действовать с 8 июля. При этом «Новый Калининград» выяснил, что цены на топливо в рамках акции «Янтарная выгода» не отличались от цен на заправках других компаний.

Во время «Прямой линии» во вторник к губернатору обратился калининградский автомобилист Сергей. Мужчина рассказал, что общался с другими водителями «вроде бы из Тюмени», которые сообщили, что у них топливо дешевле.

Губернатор еще раз напомнил о переговорах по снижению цен на АЗС «Лукойла» для жителей региона и об акции, которая стартовала с 8 июля. По словам Беспрозванных, в первые два дня «были накладки», когда акция накладывалась на другие специальные предложения компании. «В течение двух-трех дней мне отчитались, что произошло снижение цены для калининградцев. Я посмотрел статистику, цена дизельного топлива, в целом если говорить по максимальной скидке, где-то 67,35 руб. Дизельное топливо с учетом того, о чем мы договорились, — одно из самых дешевых в России, если не самое дешевое», — рассказал губернатор.

Что касается бензина АИ-95 и АИ-92, по словам Беспрозванных, «тут еще есть над чем работать — цена была снижена в среднем на 1,5 рубля». «Ранее мы были по дизелю одним из самых дорогих, по бензину — тоже, сегодня по дизельному топливу — мы практически самые дешевые, по бензину — опускаемся. Работу будем продолжать», — добавил он.

После «Прямой линии» «Новый Калининград» вновь изучил цены на АЗС Калининграда и обнаружил, что бензин подорожал везде, а вот цены на дизельное топливо на части заправок остались на прежнем уровне, а на АЗС «Лукойла» действительно стали ниже в рамках акции «Янтарная выгода» — специального предложения компании для водителей, которые подключились к системе лояльности «Лукойла»: сегодня в приложении отмечается, что акция дает скидку в 1 руб. на каждый литр АИ-92, АИ-95, АИ-100 (суммарно до 2,3 руб., с учетом всех скидок и уровня в программе лояльности); а на литр дизеля — 5 рублей.

«Новый Калининград» на основе «Яндекс-карт» сравнил калининградские расценки на топливо с ценами на АЗС Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Грозного. Оказалось, что дешевле, чем в Калининграде, дизельное топливо сегодня было только в Грозном. Что касается бензина, то здесь лидерство по ценам на бензин АИ-92 — у Калининградской области.



АИ-95, руб. за литр АИ-92, руб. за литр ДТ, руб. за литр Лукойл Московский проспект, 6А 66,25/65,25* (+0,41)

65,85/64,84* 62,61/61,61 (+0,4)

62,21/61,21* 73,35/68,35* (-3)

73,35/71,35* Сургутнефтегаз Московский проспект, 246 65,80 (+0,5) 65,30 62,20 (+0,5) 61,70 71,75 (+0,5) 71,25 Р&Н Московский проспект, 81 65,49 (+0,5) 64,99 61,99 (+0,3) 61,69 71,59 (+0,4) 71,19 Teboil Московский проспект, 242А

65,04 (+0,5) 64,54 61,84 (+0,5) 61,34 71,54 (+0,1) 71,44 «Балтнефть» ул. Озерова, 33 64,99 (+0,8) 64,19 61,49 (+0,8) 60,89 70,69 (0) 70,69 «Идель» ул. Румянцева, 2А 64,50 (+0,5) 64,00 61,00 (+0,4) 60,60 70,10 (0) 70,10 «Народная заправка» (РостОйл) ул. Дачная, 1А 64,00 (+1) 63,00 60,00 (+1) 59,00 67,00 (0) 67,00

*расценки на АЗС «Лукойл» в рамках акции «Янтарная выгода»

Текст, фото: Оксана Майтакова, скриншоты приложения «Лукойла» и «Яндекс Карт»