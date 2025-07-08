Бензин подорожал, дизтопливо подешевело: как изменились цены на АЗС

Губернатор Алексей Беспрозванных во время «Прямой линии» во вторник сообщил, что цены на дизельное топливо в Калининградской области на сегодня — одни из самых низких в РФ. «Новый Калининград» сравнил их с ценами на АЗС в некоторых других регионах, а также выяснил, как изменились расценки на калининградских АЗС за то время, что действует так называемая региональная скидка на АЗС «Лукойла».
Специальная система лояльности для калининградцев на АЗС «Лукойла» начала действовать с 8 июля. При этом «Новый Калининград» выяснил, что цены на топливо в рамках акции «Янтарная выгода» не отличались от цен на заправках других компаний.
Во время «Прямой линии» во вторник к губернатору обратился калининградский автомобилист Сергей. Мужчина рассказал, что общался с другими водителями «вроде бы из Тюмени», которые сообщили, что у них топливо дешевле.
Губернатор еще раз напомнил о переговорах по снижению цен на АЗС «Лукойла» для жителей региона и об акции, которая стартовала с 8 июля. По словам Беспрозванных, в первые два дня «были накладки», когда акция накладывалась на другие специальные предложения компании. «В течение двух-трех дней мне отчитались, что произошло снижение цены для калининградцев. Я посмотрел статистику, цена дизельного топлива, в целом если говорить по максимальной скидке, где-то 67,35 руб. Дизельное топливо с учетом того, о чем мы договорились, — одно из самых дешевых в России, если не самое дешевое», — рассказал губернатор.
Что касается бензина АИ-95 и АИ-92, по словам Беспрозванных, «тут еще есть над чем работать — цена была снижена в среднем на 1,5 рубля». «Ранее мы были по дизелю одним из самых дорогих, по бензину — тоже, сегодня по дизельному топливу — мы практически самые дешевые, по бензину — опускаемся. Работу будем продолжать», — добавил он.
«Новый Калининград» на основе «Яндекс-карт» сравнил калининградские расценки на топливо с ценами на АЗС Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Грозного. Оказалось, что дешевле, чем в Калининграде, дизельное топливо сегодня было только в Грозном. Что касается бензина, то здесь лидерство по ценам на бензин АИ-92 — у Калининградской области.
|
|
АИ-95, руб. за литр
|
АИ-92, руб. за литр
|
ДТ, руб. за литр
|
Лукойл Московский проспект, 6А
|
66,25/65,25* (+0,41)
65,85/64,84*
|
62,61/61,61 (+0,4)
62,21/61,21*
|
73,35/68,35* (-3)
73,35/71,35*
|
Сургутнефтегаз
Московский проспект, 246
|
65,80 (+0,5)
65,30
|
62,20 (+0,5)
61,70
|
71,75 (+0,5)71,25
|
Р&Н
Московский проспект, 81
|
65,49 (+0,5)
64,99
|
61,99 (+0,3)
61,69
|
71,59 (+0,4)
71,19
|
Teboil
Московский проспект, 242А
|
65,04 (+0,5)
64,54
|
61,84 (+0,5)
61,34
|
71,54 (+0,1)
71,44
|
«Балтнефть»
ул. Озерова, 33
|
64,99 (+0,8)
64,19
|
61,49 (+0,8)
60,89
|
70,69 (0)
70,69
|
«Идель»
ул. Румянцева, 2А
|
64,50 (+0,5)
64,00
|
61,00 (+0,4)
60,60
|
70,10 (0)
70,10
|
«Народная заправка» (РостОйл)
ул. Дачная, 1А
|
64,00 (+1)
63,00
|
60,00 (+1)
59,00
|
67,00 (0)
67,00
Текст, фото: Оксана Майтакова, скриншоты приложения «Лукойла» и «Яндекс Карт»
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