Бензин подорожал, дизтопливо подешевело: как изменились цены на АЗС

Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Эпоха Алексея Беспрозванных

Губернатор Алексей Беспрозванных во время «Прямой линии» во вторник сообщил, что цены на дизельное топливо в Калининградской области на сегодня — одни из самых низких в РФ. «Новый Калининград» сравнил их с ценами на АЗС в некоторых других регионах, а также выяснил, как изменились расценки на калининградских АЗС за то время, что действует так называемая региональная скидка на АЗС «Лукойла».

Специальная система лояльности для калининградцев на АЗС «Лукойла» начала действовать с 8 июля. При этом «Новый Калининград» выяснил, что цены на топливо в рамках акции «Янтарная выгода» не отличались от цен на заправках других компаний.

Во время «Прямой линии» во вторник к губернатору обратился калининградский автомобилист Сергей. Мужчина рассказал, что общался с другими водителями «вроде бы из Тюмени», которые сообщили, что у них топливо дешевле.

Губернатор еще раз напомнил о переговорах по снижению цен на АЗС «Лукойла» для жителей региона и об акции, которая стартовала с 8 июля. По словам Беспрозванных, в первые два дня «были накладки», когда акция накладывалась на другие специальные предложения компании. «В течение двух-трех дней мне отчитались, что произошло снижение цены для калининградцев. Я посмотрел статистику, цена дизельного топлива, в целом если говорить по максимальной скидке, где-то 67,35 руб. Дизельное топливо с учетом того, о чем мы договорились, — одно из самых дешевых в России, если не самое дешевое», — рассказал губернатор.

Что касается бензина АИ-95 и АИ-92, по словам Беспрозванных, «тут еще есть над чем работать — цена была снижена в среднем на 1,5 рубля». «Ранее мы были по дизелю одним из самых дорогих, по бензину — тоже, сегодня по дизельному топливу — мы практически самые дешевые, по бензину — опускаемся. Работу будем продолжать», — добавил он.

После «Прямой линии» «Новый Калининград» вновь изучил цены на АЗС Калининграда и обнаружил, что бензин подорожал везде, а вот цены на дизельное топливо на части заправок остались на прежнем уровне, а на АЗС «Лукойла» действительно стали ниже в рамках акции «Янтарная выгода» — специального предложения компании для водителей, которые подключились к системе лояльности «Лукойла»: сегодня в приложении отмечается, что акция дает скидку в 1 руб. на каждый литр АИ-92, АИ-95, АИ-100 (суммарно до 2,3 руб., с учетом всех скидок и уровня в программе лояльности); а на литр дизеля — 5 рублей.

Янтарная выгода-2207.jpg

«Новый Калининград» на основе «Яндекс-карт» сравнил калининградские расценки на топливо с ценами на АЗС Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Грозного. Оказалось, что дешевле, чем в Калининграде, дизельное топливо сегодня было только в Грозном. Что касается бензина, то здесь лидерство по ценам на бензин АИ-92 — у Калининградской области.

Сколько сегодня стоит топливо на калининградских АЗС — можно посмотреть в таблице. В верхней строчке — расценки на бензин и дизтопливо от 22 июля (в скобках указано, как изменились цены за две недели), в нижней — от 9 июля.


АИ-95, руб. за литр

АИ-92, руб. за литр

ДТ, руб. за литр

Лукойл Московский проспект, 6А

66,25/65,25* (+0,41)


65,85/64,84*

62,61/61,61 (+0,4)


62,21/61,21*

73,35/68,35* (-3)


73,35/71,35*

Сургутнефтегаз

Московский проспект, 246

65,80 (+0,5)

65,30

62,20 (+0,5)

61,70

71,75 (+0,5)

71,25

Р&Н

Московский проспект, 81

65,49 (+0,5)

64,99

61,99 (+0,3)

61,69

71,59 (+0,4)

71,19

Teboil

Московский проспект, 242А


65,04 (+0,5)

64,54

61,84 (+0,5)

61,34

71,54 (+0,1)

71,44

«Балтнефть»

ул. Озерова, 33

64,99 (+0,8)

64,19

61,49 (+0,8)

60,89

70,69 (0)

70,69

«Идель»

ул. Румянцева, 2А

64,50 (+0,5)

64,00

61,00 (+0,4)

60,60

70,10 (0)

70,10

«Народная заправка» (РостОйл)

ул. Дачная, 1А

64,00 (+1)

63,00

60,00 (+1)

59,00

67,00 (0)

67,00

*расценки на АЗС «Лукойл» в рамках акции «Янтарная выгода»

Текст, фото: Оксана Майтакова, скриншоты приложения «Лукойла» и «Яндекс Карт»

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