Ozon сообщил о начале процедуры регистрации юрлица в калининградском офшоре

Акционеры Ozon утвердили решения, необходимые для завершения процедуры редомициляции в САР Калининградской области. Решение было принято на внеочередном собрании в понедельник, 1 сентября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ozon.

Уже в ближайшие дни компания начнет процедуру регистрации юрлица в России. Кроме того, акционеры утвердили новую организационно-правовую форму компании в России, определили размер ее уставного капитала, устав.

Напомним, речь идёт о редомициляции кипрской Ozon Holdings Limited. В конце декабря 2024 года акционеры компании утвердили решение о её «переезде» в САР Калининградской области, где она продолжит деятельность как МКПАО «Озон». Ранее сообщалось, что процесс «переезда» должен завершиться до конца 2025 года, по итогам процесса акции МКПАО будут торговаться на Мосбирже. 31 июля сообщалось, что на 1 сентября запланировано внеочередное собрание акционеров, в повестку которого будут вынесены «юридические вопросы, необходимые для завершения процесса редомициляции»