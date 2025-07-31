В Калининградской области сократилось производство шоколада

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За 2024 год в Калининградской области произвели 36,9 т шоколада в неупакованном виде и 0,5 т — в упакованном. Годом ранее этот показатель находился на уровне 42,5 т и 1 т соответственно. Такие данные приводит Калининградстат.

В июне этого года самые высокие цены на шоколад и какао в России фиксируются в восточных регионах страны. Дороже всего шоколад стоил в Магаданской области — 2 325,47 руб./кг. Самые низкие цены в Республиках Ингушетия и Северная Осетия-Алания — 926,72 руб. и 1 082,77 руб. за килограмм соответственно. В Калининградской области же шоколад стоит 1 507,03 руб. за килограмм.

«Объёмы розничных продаж кондитерских изделий в течение десяти лет в основном росли. Исключением стали 2015 год, когда объём продаж по сравнению с предыдущим годом (в сопоставимых ценах) снизился на 2,7%, и 2020 год — снижение в сопоставимых ценах за год составило 4,4%. В 2020 году общий объём продаж по сравнению с 2019 годом в фактически действующих ценах снизился на 23 млн рублей», — добавляет Калининградстат.

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