Мишустин поручил обеспечить транспортную доступность Калининградской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил наладить транспортное сообщение с Калининградской областью. Это поручение, как сообщается на сайте Правительства РФ, он дал по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации, отметив «непростую ситуацию на фоне геополитических изменений».

Минтрансу и Минпромторгу поручено к 1 ноября 2025 года «рассмотреть вопрос об обеспечении транспортной доступности Калининградской области, в том числе в целях обеспечения возможности транспортировки товаров».

Напомним, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в ходе прямой линии 22 июля сообщил, что соседние государства пытаются снизить сроки хранения продукции, создавая очереди на границах.

По словам Беспрозванных, несмотря на «дискомфорт и удорожание», таким образом «дружелюбные» соседи благоприятно влияют на развитие морских перевозок в Калининградской области.

Губернатор также отметил, что частные инвесторы готовы сами покупать суда, чтобы перевозить свою продукцию.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что для Калининградской области предусмотрена сдача двух паромов на заводе «Звезда» — одного в 2028 году, второго — в 2029 году.

Генеральный директор ООО «Сталена» и президент Балтийского делового Клуба Сергей Гоз в июле заявляли, что сокращение количества паромов на калининградской морской линии привело к увеличению очередей на проезд российско-литовской границы в Чернышевском.

Отметим, в начале июля «Новый Калининград» рассказал про транспортную недоступность оторванного от остальной территории России региона — жители Калининградской области продолжают испытывать проблемы с покупкой субсидированных авиабилетов при планировании путешествий на глубину более недели.