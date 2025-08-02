Директор Янтарного комбината о проблемах с таможней: легких путей нет

Директор Янтарного комбината о проблемах с таможней: легких путей нет
Фото: пресс-служба Янтарного комбината
Продолжение: Янтарный комбинат ежегодно отправляет на экспорт 75-80% добытого янтаря
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Проблема вывоза из Калининградской области янтарных изделий для участия во всероссийской выставке — сложная тема, легких путей её решения нет. Об этом заявил генеральный директор Янтарного комбината Михаил Зацепин, комментируя жалобы янтарщиков на сложности с выездом на международный форум в Москву.

«Они молодцы, они все приехали», — сказал он про представителей янтарной отрасли и добавил, что тема вывоза изделий — сложная. «Это очень сложная тема, к сожалению. Ее надо как-то решать, но пока на сегодняшний день каких-то легких путей нет», — отметил Зацепин.

На уточняющий вопрос, есть ли понимание со стороны экс-губернатора области, в настоящее время занимающего пост федерального министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, гендиректор комбината ответил, что вопрос «надо решать с Правительством Российской Федерации». «Пока сложно. Но мы будем двигаться в этом направлении. Есть определенные мысли... Это федеральное законодательство, его достаточно сложно изменить, но будем что-то думать и искать компромиссы в этом вопросе», — добавил Зацепин.

Он также не исключил, что в будущем янтарный форум будет проводиться параллельно в Москве и в Калининградской области.

Отметим, что международный форум янтарной промышленности «Amber Forum» проводится в восьмой раз. Ранее он проходил в Светлогорске, в 2025 году Калининградский янтарный комбинат перенес его в Москву на ВДНХ. При этом представители янтарной отрасли пожаловались на сложности с вывозом в Москву изделий для участия в выставке.

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