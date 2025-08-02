Директор Янтарного комбината о проблемах с таможней: легких путей нет

Проблема вывоза из Калининградской области янтарных изделий для участия во всероссийской выставке — сложная тема, легких путей её решения нет. Об этом заявил генеральный директор Янтарного комбината Михаил Зацепин, комментируя жалобы янтарщиков на сложности с выездом на международный форум в Москву.



«Они молодцы, они все приехали», — сказал он про представителей янтарной отрасли и добавил, что тема вывоза изделий — сложная. «Это очень сложная тема, к сожалению. Ее надо как-то решать, но пока на сегодняшний день каких-то легких путей нет», — отметил Зацепин.

На уточняющий вопрос, есть ли понимание со стороны экс-губернатора области, в настоящее время занимающего пост федерального министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, гендиректор комбината ответил, что вопрос «надо решать с Правительством Российской Федерации». «Пока сложно. Но мы будем двигаться в этом направлении. Есть определенные мысли... Это федеральное законодательство, его достаточно сложно изменить, но будем что-то думать и искать компромиссы в этом вопросе», — добавил Зацепин.

Он также не исключил, что в будущем янтарный форум будет проводиться параллельно в Москве и в Калининградской области.