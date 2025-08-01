Янтарщики пожаловались на трудности с вывозом изделий на форум в Москву

У калининградских производителей янтаря возникли сложности с вывозом своих изделий из Калининградской области на международный форум янтарной отрасли «Amber Forum», который в этом году проходил на ВДНХ в Москве. О проблемах сообщила руководитель «Академии янтаря» Людмила Высоцкая, также другие предприниматели, согласившиеся прокомментировать ситуацию на условиях анонимности.



«Нужно было получать сертификат соответствия на всё, это очень длительная работа с торгово-промышленной палатой, с таможней. Удалось привезти в итоге не так много изделий, витрина полупустая», — рассказала Высоцкая. При этом она отметила, что переезд форума из Светлогорска в Москву позволил расширить аудиторию посетителей выставки, а также найти покупателей из других регионов страны.

Слова Высоцкой подтвердили еще два участника. Один из них сообщил, что готовиться к форуму пришлось за три месяца, возникли сложности с таможенным оформлением изделий на вывоз из Калининградской области. «При этом здесь на ВДНХ мы заметили большой интерес со стороны китайских покупателей, которых пришло немало. Они вели стримы в свои соцсети напрямую от наших витрин. Их интересовали простые изделия, которые нельзя назвать высокохудожественными», — рассказал участник.

Еще одна предпринимательница отметила, что переезд форума в столицу создал дополнительные трудности из-за таможенных процедур и дорогих билетов на самолет, однако за два дня удалось продать практически все привезённые изделия. «Но мы всё же считаем, что основная наша целевая аудитория в Калининградской области, люди едут туда за янтарем. Поэтому возможно стоит сделать два форума — один в Москве, второй параллельно в Светлогорске, потому что для региона это большое событие», — сказала она.

Отметим, что международный форум янтарной промышленности «Amber Forum» проводится в восьмой раз. Ранее он проходил в Светлогорске, в 2025 году Калининградский янтарный комбинат перенес его в Москву на ВДНХ.