Гендиректор Янтарного комбината хочет покорить все страны Запада

Калининградский янтарный комбинат планирует открыть магазины в странах Ближнего Востока и покорить Запад. Но основная задача — «влюбить в янтарь российских женщин». Об этом заявил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин в ходе VIII международного форума янтарной промышленности «Amber Forum» на ВДНХ в Москве.



«Понятно, что первостепенная задача, чтобы у каждой женщины в России был большой набор янтарных украшений, поэтому в этом плане здесь работы непочатый край. Но покорить все страны Запада в этом плане, я считаю, будет достойная позиция», — сказал Зацепин.

По его словам, в настоящее время комбинатом открыто 10 магазинов в разных городах РФ и за рубежом. «В свое время в Советском Союзе комбинат торговал с 46 странами мира. Много готовых изделий покупала Америка, Европа, Япония», — сказал он. Зацепин высказал надежду, что в перспективе комбинат сможет покорить и Европу, Америку, Африку и Австралию. «Не так давно пришло официальное приглашение на модельные показы в Танзанию. Мы уже к этому готовимся, чтобы Россия там прозвучала в полный рост, — добавил он. — Поэтому перспектив много, задач много, торговая и сбытовая политика позволяет нам решать любые амбициозные экономические задачи».

При этом в настоящее время перед предприятием стоит задача открыть фирменные магазины под брендом «Калининградский янтарный комбинат» во всех российских городах-миллионниках . «Российский рынок достаточно объемный и у каждой российской девушки и женщины должен быть мешок янтарных украшений на все случаи жизни. Причем янтарь чем интересен — он подходит подо всё», — заявил Михаил Зацепин.

Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что Калининградский янтарный комбинат планирует открыть магазин-музей в китайском Шэньчжэне, также в процессе — работа над открытием представительства в Бахрейне.