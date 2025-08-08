СМИ: НПЗ компенсируют выпадающие из-за ремонтов объемы производства бензина

Выпадающие из-за незапланированного ремонта объёмы производства бензина будут компенсированы в ближайшие дни. Доставка топлива осуществляется в приоритетном режиме, проблем с её скоростью нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики России.

«Доставка топлива всеми видами транспорта обеспечивается в приоритетном режиме, проблемы со скоростью отгрузки и доставки отсутствуют. Выпадающие объемы производства автомобильного бензина из-за незапланированных ремонтных работ будут в ближайшие дни компенсированы. Восстановительные работы ведутся ускоренными темпами, вводятся резервные установки первичной и вторичной переработки, увеличиваются объем первичной переработки нефти и выпуск топлива на ряде НПЗ», — заявили в Минэнерго.

Дополнительный объём топлива из-за запрета на экспорт направят приоритете на биржевые продажи и реализацию мелким оптом «в рынок». Внутренний рынок автомобильного бензина всех марок обеспечен предложением, отмечают в ведомстве. Производство топлива и отгрузки на внутренний рынок с начала 2025-го стабильно превышали показатели 2024 года. Необходимый уровень запасов сформирован.

