СМИ: НПЗ компенсируют выпадающие из-за ремонтов объемы производства бензина

Выпадающие из-за незапланированного ремонта объёмы производства бензина будут компенсированы в ближайшие дни. Доставка топлива осуществляется в приоритетном режиме, проблем с её скоростью нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики России.

«Доставка топлива всеми видами транспорта обеспечивается в приоритетном режиме, проблемы со скоростью отгрузки и доставки отсутствуют. Выпадающие объемы производства автомобильного бензина из-за незапланированных ремонтных работ будут в ближайшие дни компенсированы. Восстановительные работы ведутся ускоренными темпами, вводятся резервные установки первичной и вторичной переработки, увеличиваются объем первичной переработки нефти и выпуск топлива на ряде НПЗ», — заявили в Минэнерго.

Дополнительный объём топлива из-за запрета на экспорт направят приоритете на биржевые продажи и реализацию мелким оптом «в рынок». Внутренний рынок автомобильного бензина всех марок обеспечен предложением, отмечают в ведомстве. Производство топлива и отгрузки на внутренний рынок с начала 2025-го стабильно превышали показатели 2024 года. Необходимый уровень запасов сформирован.

Бензин снова подорожал: как изменились цены на АЗС

На этой неделе цены на бензин АИ-95 на бирже установили новый рекорд, превысив отметку в 77 тыс. руб. за тонну, сообщил в понедельник «Коммерсант». Источник издания связал рост котировок с атаками БПЛА на НПЗ в начале августа, из-за чего могли быть повреждены установки первичной переработки сырья. Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов сообщил, что увеличения предложения на торгах не наблюдается, а сезонный спрос немного, но растет.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter