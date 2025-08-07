Бензин снова подорожал: как изменились цены на АЗС

На этой неделе цены на бензин АИ-95 на бирже установили новый рекорд, превысив отметку в 77 тыс. руб. за тонну, сообщил в понедельник «Коммерсант». «Новый Калининград» изучил цены на АЗС и выяснил, насколько существенно подорожало топливо в Калининграде за месяц.
Источник «Коммерсанта» на рынке связал рост котировок с атаками БПЛА на НПЗ в начале августа, из-за чего могли быть повреждены установки первичной переработки сырья. Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов сообщил изданию, что увеличения предложения на торгах не наблюдается, а сезонный спрос немного, но растет.
«Новый Калининград» начал проводить мониторинг цен на топливо 9 июля 2025 года после заявлений главы региона Алексея Беспрозванных о том, что на заправках сети АЗС «Лукойла» введена региональная скидка (итоги мониторинга смотрите здесь). Повторно мы изучили цены 22 июля после того, как в ходе прямой линии губернатор сообщил, что в Калининградской области существенно подешевело дизельное топливо. Это оказалось правдой — «Лукойл» по картам лояльности ввел дополнительную безусловную (без покупок в кафе и магазине) скидку в 5 рублей с литра топлива (читайте подробнее здесь).
Напомним, акция дает скидку в 1 руб. на каждый литр АИ-92, АИ-95, АИ-100 (суммарно до 2,3 руб., с учетом всех скидок и уровня в программе лояльности); а на литр дизеля — 5 рублей.
Самый дорогой бензин АИ-95 и АИ-92, судя по мониторингу, на АЗС «Сургутнефтегаз», самый дешевый — на «Народной заправке». Самое дорогое дизтопливо — на АЗС Р&Н, самое дешевое — также на «Народной заправке».
Сколько сегодня стоит топливо на калининградских АЗС, можно посмотреть в таблице. В верхней строчке — расценки на бензин и дизтопливо от 7 августа, в нижней — от 9 июля.
|
АЗС
|
АИ-95
|
АИ-92
|
ДТ
|
«Лукойл» Московский проспект, 6А
|
66,80/65,80*
(+0,96)
65,85/64,84*
|
63,11/62,11
(+0,9)
62,21/61,21*
|
73,35/68,35*
(-3)
73,35/71,35*
|
«Сургутнефтегаз»
Московский проспект, 246
|
66,00
(+0,7)
65,30
|
62,40
(+0,7)
61,70
|
71,75
(+0,5)
71,25
|
Р&Н
Литовский вал, 9
Московский проспект, 81
|
65,89
(+0,9)
64,99
|
62,39
(+0,7)
61,69
|
71,79
(+0,6)
71,19
|
«Идель»
ул. Румянцева, 2А
|
65,60
(+1,6)
64,00
|
62,00
(+1,4)
60,60
|
70,10
(0)
70,10
|
«Teboil»
Московский проспект, 242А
|
65,34
(+0,8)
64,54
|
62,19
(+0,85)
61,34
|
71,74
(+0,3)
71,44
|
«Балтнефть»
ул. Озерова, 33
|
65,49
(+1,3)
64,19
|
62,19
(+1,3)
60,89
|
71,09
(+0,4)
70,69
|
«Народная заправка» (РостОйл)
ул. Дачная, 1А
|
64,00
(+1)
63,00
|
60,00
(+1)
59,00
|
67,00
(0)
67,00
Текст, фото: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter