Бензин снова подорожал: как изменились цены на АЗС

На этой неделе цены на бензин АИ-95 на бирже установили новый рекорд, превысив отметку в 77 тыс. руб. за тонну, сообщил в понедельник «Коммерсант». «Новый Калининград» изучил цены на АЗС и выяснил, насколько существенно подорожало топливо в Калининграде за месяц.

Источник «Коммерсанта» на рынке связал рост котировок с атаками БПЛА на НПЗ в начале августа, из-за чего могли быть повреждены установки первичной переработки сырья. Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов сообщил изданию, что увеличения предложения на торгах не наблюдается, а сезонный спрос немного, но растет.

«Новый Калининград» начал проводить мониторинг цен на топливо 9 июля 2025 года после заявлений главы региона Алексея Беспрозванных о том, что на заправках сети АЗС «Лукойла» введена региональная скидка (итоги мониторинга смотрите здесь). Повторно мы изучили цены 22 июля после того, как в ходе прямой линии губернатор сообщил, что в Калининградской области существенно подешевело дизельное топливо. Это оказалось правдой — «Лукойл» по картам лояльности ввел дополнительную безусловную (без покупок в кафе и магазине) скидку в 5 рублей с литра топлива (читайте подробнее здесь).

Во время очередного визита на АЗС 7 августа выяснилось, что за месяц цены на бензин выросли практически на всех автозаправках Калининграда, на которых мы проводим мониторинг. Дизельное топливо на некоторых заправках подорожало незначительно, на АЗС «Идель» и «Народная заправка» цены на «дизель» остались прежними, на «Лукойле» снизились за счет скидки по акции «Янтарная выгода».

Напомним, акция дает скидку в 1 руб. на каждый литр АИ-92, АИ-95, АИ-100 (суммарно до 2,3 руб., с учетом всех скидок и уровня в программе лояльности); а на литр дизеля — 5 рублей.

Самый дорогой бензин АИ-95 и АИ-92, судя по мониторингу, на АЗС «Сургутнефтегаз», самый дешевый — на «Народной заправке». Самое дорогое дизтопливо — на АЗС Р&Н, самое дешевое — также на «Народной заправке».

Сколько сегодня стоит топливо на калининградских АЗС, можно посмотреть в таблице. В верхней строчке — расценки на бензин и дизтопливо от 7 августа, в нижней — от 9 июля.

АЗС

АИ-95

АИ-92

ДТ

«Лукойл» Московский проспект, 6А

66,80/65,80*

(+0,96)


65,85/64,84*

63,11/62,11

(+0,9)


62,21/61,21*

73,35/68,35*

(-3)


73,35/71,35*

«Сургутнефтегаз»

Московский проспект, 246

66,00

(+0,7)


65,30

62,40

(+0,7)


61,70

71,75

(+0,5)


71,25

Р&Н

Литовский вал, 9

Московский проспект, 81

65,89

(+0,9)


64,99

62,39

(+0,7)


61,69

71,79

(+0,6)


71,19

«Идель»

ул. Румянцева, 2А

65,60

(+1,6)


64,00

62,00

(+1,4)


60,60

70,10

(0)


70,10

«Teboil»

Московский проспект, 242А


65,34

(+0,8)


64,54

62,19

(+0,85)


61,34

71,74

(+0,3)


71,44

«Балтнефть»

ул. Озерова, 33

65,49

(+1,3)


64,19

62,19

(+1,3)


60,89

71,09

(+0,4)


70,69

«Народная заправка» (РостОйл)

ул. Дачная, 1А

64,00

(+1)


63,00

60,00

(+1)


59,00

67,00

(0)


67,00

Текст, фото: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Есть мнение

Прямая линия. Постфактум

Журналист Оксана Майтакова о впечатлениях от второй прямой линии, которую провел на своем посту губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

