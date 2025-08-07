Бензин снова подорожал: как изменились цены на АЗС

0 0

На этой неделе цены на бензин АИ-95 на бирже установили новый рекорд, превысив отметку в 77 тыс. руб. за тонну, сообщил в понедельник «Коммерсант». «Новый Калининград» изучил цены на АЗС и выяснил, насколько существенно подорожало топливо в Калининграде за месяц.

Источник «Коммерсанта» на рынке связал рост котировок с атаками БПЛА на НПЗ в начале августа, из-за чего могли быть повреждены установки первичной переработки сырья. Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов сообщил изданию, что увеличения предложения на торгах не наблюдается, а сезонный спрос немного, но растет.

«Новый Калининград» начал проводить мониторинг цен на топливо 9 июля 2025 года после заявлений главы региона Алексея Беспрозванных о том, что на заправках сети АЗС «Лукойла» введена региональная скидка (итоги мониторинга смотрите здесь). Повторно мы изучили цены 22 июля после того, как в ходе прямой линии губернатор сообщил, что в Калининградской области существенно подешевело дизельное топливо. Это оказалось правдой — «Лукойл» по картам лояльности ввел дополнительную безусловную (без покупок в кафе и магазине) скидку в 5 рублей с литра топлива (читайте подробнее здесь).

Во время очередного визита на АЗС 7 августа выяснилось, что за месяц цены на бензин выросли практически на всех автозаправках Калининграда, на которых мы проводим мониторинг. Дизельное топливо на некоторых заправках подорожало незначительно, на АЗС «Идель» и «Народная заправка» цены на «дизель» остались прежними, на «Лукойле» снизились за счет скидки по акции «Янтарная выгода».

Напомним, акция дает скидку в 1 руб. на каждый литр АИ-92, АИ-95, АИ-100 (суммарно до 2,3 руб., с учетом всех скидок и уровня в программе лояльности); а на литр дизеля — 5 рублей.

Самый дорогой бензин АИ-95 и АИ-92, судя по мониторингу, на АЗС «Сургутнефтегаз», самый дешевый — на «Народной заправке». Самое дорогое дизтопливо — на АЗС Р&Н, самое дешевое — также на «Народной заправке».

Сколько сегодня стоит топливо на калининградских АЗС, можно посмотреть в таблице. В верхней строчке — расценки на бензин и дизтопливо от 7 августа, в нижней — от 9 июля.

АЗС АИ-95 АИ-92 ДТ «Лукойл» Московский проспект, 6А 66,80/65,80* (+0,96)

65,85/64,84* 63,11/62,11 (+0,9)

62,21/61,21* 73,35/68,35* (-3)

73,35/71,35* «Сургутнефтегаз» Московский проспект, 246 66,00 (+0,7)

65,30 62,40 (+0,7)

61,70 71,75 (+0,5)

71,25 Р&Н Литовский вал, 9 Московский проспект, 81 65,89 (+0,9)

64,99 62,39 (+0,7)

61,69 71,79 (+0,6)

71,19 «Идель» ул. Румянцева, 2А 65,60 (+1,6)

64,00 62,00 (+1,4)

60,60 70,10 (0)

70,10 «Teboil» Московский проспект, 242А

65,34 (+0,8)

64,54 62,19 (+0,85)

61,34 71,74 (+0,3)

71,44 «Балтнефть» ул. Озерова, 33 65,49 (+1,3)

64,19 62,19 (+1,3)

60,89 71,09 (+0,4)

70,69 «Народная заправка» (РостОйл) ул. Дачная, 1А 64,00 (+1)

63,00 60,00 (+1)

59,00 67,00 (0)

67,00

Текст, фото: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»