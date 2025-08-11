В Куршский залив выпустили 508 000 мальков сига

Фото: Западно-Балтийское ТУ Росрыболовства
508 000 мальков сига весом от 1,5 г выпустили представители комиссии Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства в Куршский залив, сообщили в управении.

«Перевозка осуществлялась в изотермическом контейнере для живой рыбы. По прибытии в посёлок Каширское Гурьевского района молодь рыбы выпустили в прибрежную зону Куршского залива, — сообщили в региональном управлении Росрыболовства. — Выпуск был осуществлен в целях искусственного воспроизводства водных биоресурсов по компенсации ущерба, причиненного при строительстве объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности». 

Как отметили в Росрыболовстве, эти мероприятия компенсирует убыль популяции, а также способствует поддержанию биоразнообразия Куршского залива.

17 и 18 июля подобные мероприятия провела «Балтберегозащита» совместно с ЗБТУ, ООО «Полекс-Аква» и АтлантНИРО.

