В Куршский залив выпустили полмиллиона мальков сига (фото)

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Фото: страница ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте»

17 и 18 июля ГБУ «Балтберегозащита» совместно с ЗБТУ, ООО «Полекс-Аква» и АтлантНИРО провели выпуск 500 тысяч мальков сига в акваторию Куршского залива. Об этом сообщили на странице «Балтберегозащиты» в соцсети «ВКонтакте».

«Выпуск проводили в рамках компенсации ущерба водным биоресурсам, причинённого в результате образования территории площадью 12,80 га с консолидацией грунтов на острове Октябрьском, на которой был построен стадион во время подготовки к чемпионату мира ФИФА в Калининграде. Проводимые мероприятия позволяют улучшать ситуацию с популяцией сига в Куршском заливе», — говорится в сообщении.

27 июня в акваторию Куршского залива выпустили свыше 187,5 тыс. мальков сига. Выпуск также был проведён в рамках компенсации ущерба , причинённого в результате образования территории на Октябрьском острове.

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