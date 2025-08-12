Облминсельхоз о ценах: имеет значение увеличение турпотока

На ценообразование в магазинах Калининградской области влияет увеличение туристического потока. Об этом сообщил областной минсельхоз в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».



«Отпускные цены производителя формируются из множества составляющих, в том числе затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда работникам, логистику, материальные средства, которые в условиях инфляции имеют ежегодную тенденцию к росту. Крупные же торговые сети по понятным причинам реализуют продукты с наценкой, которая в условиях рыночной экономики формируется в том числе исходя из среднероссийских рыночных тенденций. Имеет значение и увеличение туристического потока в наш регион», — следует из ответа ведомства.

Кроме того, в минсельхозе напомнили, что значительная часть сырья и материалов не производится в регионе (удобрения, витамины, вакцины, упаковка, запчасти для машин и прочее). С учётом доставки из России ряд товаров дорожает.

Изображение: скриншот страницы Алексея Беспрозванных «ВКонтакте»