Облминсельхоз о ценах: имеет значение увеличение турпотока

Все новости по теме: Инфляция

На ценообразование в магазинах Калининградской области влияет увеличение туристического потока. Об этом сообщил областной минсельхоз в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Отпускные цены производителя формируются из множества составляющих, в том числе затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда работникам, логистику, материальные средства, которые в условиях инфляции имеют ежегодную тенденцию к росту. Крупные же торговые сети по понятным причинам реализуют продукты с наценкой, которая в условиях рыночной экономики формируется в том числе исходя из среднероссийских рыночных тенденций. Имеет значение и увеличение туристического потока в наш регион», — следует из ответа ведомства.

Кроме того, в минсельхозе напомнили, что значительная часть сырья и материалов не производится в регионе (удобрения, витамины, вакцины, упаковка, запчасти для машин и прочее). С учётом доставки из России ряд товаров дорожает.  

Изображение: скриншот страницы Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter