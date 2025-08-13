Эксперты рассказали, кто из специалистов чаще всего искал работу в Калининграде

В Калининградской области абсолютными лидерами по желанию найти новую работу в преддверии осеннего сезона стали специалисты по стратегии, инвестициям и консалтингу — их активность выросла на 36%. Сейчас в регионе более 1,2 тыс. таких соискателей ищут работу. Об этом сообщают аналитики «hh».

На втором месте оказались представители автомобильного бизнеса (рост на 34%). Замыкают тройку лидеров топ-менеджеры — их активность выросла на 30%. Работу сейчас ищут более 2,3 тыс. специалистов этой сферы. 

Кроме того, сейчас в Калининградской области в поисках работы находятся более 5,3 тыс. ИТ-специалистов — их число увеличилось на 22%. Помимо прочего, активизировались более 4,9 тыс. производственников (+17% новых соискателей). Не менее активны преподаватели и репетиторы — их активность выросла на 26%, работу ищут более 1,6 тыс. человек.

В целом активность местных соискателей в преддверии осени выросла на 24% и продолжает расти. «Интересно, что на рынке труда Калининградской области в преддверии осени не осталось ни одной профессиональной сферы, где соискатели не увеличили бы свою активность в поисках работы», — отмечают аналитики.

