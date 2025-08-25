Эксперты подсчитали, сколько тратят калининградские семьи на оплату ЖКУ

Доля потребительских расходов среднестатистической семьи в Калининградской области, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2024 году, составляла 8,8%. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

За год, по данным авторов исследования, доля указанных расходов снизилась в регионе на 0,6 процентных пункта. Если верить подсчётам, среднестатистическая семья тратила на ЖКУ и топливо 5176,4 руб. в месяц. Такие показатели позволили поместить Калининградскую область на 35 место из 85 в рейтинге российских регионов по расходам на ЖКУ. Годом ранее регион занимал 36 позицию с расходами в 4 490,6 руб.

Самая низкая среди регионов России доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах семей, порядка 4,6%, зафиксирована в Ингушетии, самая высокая — в Новгородской области, на уровне 13,6%, свидетельствуют результаты исследования.

Эксперты рассчитали долю расходов семей на ЖКУ в совокупных потребительских расходах в субъектах РФ. В расходы, помимо трат непосредственно на жилищно-коммунальные услуги, включили оплату топлива для освещения и отопления жилья. Показатели рассчитаны как среднее значение за четыре квартала 2024 года.

Участие в рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.