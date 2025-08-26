ФАС завела несколько дел из-за завышения розничных цен на заправках в регионах

ФАС завела несколько дел из-за завышения розничных цен на заправках в регионах
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Топливный кризис

Из-за завышения розничных цен на российских заправках заведено несколько уголовных дел. Об этом на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством зампреда Правительства РФ Александра Новака сообщил представитель Федеральной антимонопольной службы. Он отметил, что дела возбуждены «в отдельных регионах» (они не уточняются), и мониторинг цен будет продолжен.

«Александр Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для надёжного обеспечения внутреннего рынка топливом и соблюдения баланса цен в розничном сегменте. Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо», — добавляет пресс-служба Правительства.

В настоящее время, как было отмечено на заседании, действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, который будет продлён.

