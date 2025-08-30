Мининфраструктуры области объяснило, с чем связан рост цен на бензин в регионе

Рост цен на автомобильное топливо в Калининградской области связан с увеличением закупочной цены. Об этом заявило региональное мининфраструктуры, отвечая на вопрос местной жительницы, заданный в комментариях под постом губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Калининградка опубликовала фотографии с ценами на бензин и дизтопливо на автозаправке «Балтнефть» за 19 июля, 19 и 21 августа. Согласно снимкам, сначала было зафиксировано снижение по ряду позиций, которое, однако, затем сменилось резким повышением. «Простите, а что с ценами на бензин?!» — поинтересовалась горожанка.





Ей ответило мининфраструктуры области. «Основной причиной повышения стоимости топлива является увеличение закупочной цены. В Калининградской области отсутствуют нефтеперерабатывающие заводы, а такие компании, как „Лукойл“, „РосНефть“, „Нефтегаз“, „Сургутнефтегаз“, являются розничными продавцами. Основную часть стоимости составляет оптовая цена и услуги транспортировки. Продавцы являются частными компаниями и устанавливают цены на товары самостоятельно, исходя из закупочной стоимости», — разъяснило ведомство.

Напомним, из-за завышения розничных цен на российских заправках заведено несколько уголовных дел. Об этом на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством зампреда Правительства РФ Александра Новака сообщил представитель Федеральной антимонопольной службы. Он отметил, что дела возбуждены «в отдельных регионах» (они не уточняются), и мониторинг цен будет продолжен.



Скриншоты комментариев со страницы губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте»