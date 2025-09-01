Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии по итогам лета

В Калининградской области летом самой высокооплачиваемой профессией среди рабочих и линейных специальностей стал фрезеровщик, а в категории транспорта и логистики — курьер. Об этом сообщили эксперты «Авито Работы».

По сравнению с прошлым годом в категории рабочих и линейных профессий наиболее востребованным оказался продавец. Среднее зарплатное предложение для новых сотрудников составило 53 392 руб. Самой высокооплачиваемой стала вакансия фрезеровщика — новым сотрудникам в вакансиях предлагали в среднем 159 644 руб.

В категории транспорта и логистики наиболее востребованными оказались курьеры, которым также предлагали высокие зарплаты (в среднем 149 640 руб.). Стоит отметить, что доходы в курьерской доставке во многом зависят от количества отработанных смен, характера доставляемых посылок, способа передвижения по городу и других факторов, уточнили эксперты.

Ранее сообщалось, что лидерами по востребованности стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — для этих специалистов было опубликовано более 3,2 тыс. предложений, что составляет 8% от общего числа рабочих мест в регионе.

