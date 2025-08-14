Эксперты назвали востребованные профессии в Калининградской области

Все новости по теме: Рынок труда

За семь месяцев 2025 года года работодатели Калининградской области разместили почти 42 тыс. вакансий. Лидерами по востребованности стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — для этих специалистов было опубликовано более 3,2 тыс. предложений, что составляет 8% от общего числа рабочих мест в регионе. Об этом сообщают аналитики «hh.ru».

На втором месте оказались менеджеры по продажам и работе с клиентами (2,3 тыс. вакансий, или 6%), а на третьем — бухгалтеры (1,6 тыс. вакансий, или 4%). В топ-20 наиболее востребованных этим летом профессий также вошли торговые, медицинские, образовательные и административные должности. На эти профессии в совокупности приходится 51% всего спроса на кадры.

«Между тем самые востребованные профессии не всегда являются самыми высокооплачиваемыми. В 2025 году в Калининградской области лидерами по уровню дохода среди наиболее востребованных стали курьеры — медианная зарплата достигает 140,2 тыс. рублей. На втором месте — машинисты (95,2 тыс. рублей), на третьем — врачи (80,8 тыс. рублей). В то же время, несмотря на высокий спрос, уборщицы зарабатывают в среднем 39,8 тыс. рублей, что на 23 тыс. меньше средней зарплаты по региону», — добавляют аналитики.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter