Эксперты назвали востребованные профессии в Калининградской области

За семь месяцев 2025 года года работодатели Калининградской области разместили почти 42 тыс. вакансий. Лидерами по востребованности стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — для этих специалистов было опубликовано более 3,2 тыс. предложений, что составляет 8% от общего числа рабочих мест в регионе. Об этом сообщают аналитики «hh.ru».

На втором месте оказались менеджеры по продажам и работе с клиентами (2,3 тыс. вакансий, или 6%), а на третьем — бухгалтеры (1,6 тыс. вакансий, или 4%). В топ-20 наиболее востребованных этим летом профессий также вошли торговые, медицинские, образовательные и административные должности. На эти профессии в совокупности приходится 51% всего спроса на кадры.

«Между тем самые востребованные профессии не всегда являются самыми высокооплачиваемыми. В 2025 году в Калининградской области лидерами по уровню дохода среди наиболее востребованных стали курьеры — медианная зарплата достигает 140,2 тыс. рублей. На втором месте — машинисты (95,2 тыс. рублей), на третьем — врачи (80,8 тыс. рублей). В то же время, несмотря на высокий спрос, уборщицы зарабатывают в среднем 39,8 тыс. рублей, что на 23 тыс. меньше средней зарплаты по региону», — добавляют аналитики.

