Путин: экономика России должна стать экономикой высоких зарплат

Все новости по теме: Экономика

Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), передают «Ведомости».

«Это не пустой звук, это не популизм какой-то», — подчеркнул глава государства.

Согласно апрельским данным Росстата, 31,9% работников в России имели среднюю зарплату свыше 100 000 руб. до вычета налогов. Показатель почти вдвое превышает значение 2023 г., когда таких работников было 17,4%. По статистике, 17,2% граждан РФ получают от 100 000 до 150 000 руб., 6,8% — от 150 000 до 200 000, 6,3% — от 200 000 до 400 000. Зарплаты выше 400 000 руб. зафиксированы у 1,5% работников.

Как сообщает Калининградстат, в июне в Калининградской области среднемесячная номинальная заработная плата составила 79 639,7 руб. За месяц она выросла на 5,8%, а за год — на 18,9%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter