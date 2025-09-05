Путин: экономика России должна стать экономикой высоких зарплат

Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), передают «Ведомости».

«Это не пустой звук, это не популизм какой-то», — подчеркнул глава государства.

Согласно апрельским данным Росстата, 31,9% работников в России имели среднюю зарплату свыше 100 000 руб. до вычета налогов. Показатель почти вдвое превышает значение 2023 г., когда таких работников было 17,4%. По статистике, 17,2% граждан РФ получают от 100 000 до 150 000 руб., 6,8% — от 150 000 до 200 000, 6,3% — от 200 000 до 400 000. Зарплаты выше 400 000 руб. зафиксированы у 1,5% работников.

Как сообщает Калининградстат, в июне в Калининградской области среднемесячная номинальная заработная плата составила 79 639,7 руб. За месяц она выросла на 5,8%, а за год — на 18,9%.