В Госдуме рекомендовали сохранить условия по налогу на прибыль для ОЭЗ в Калининграде

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области смогут сохранить прежние налоговые условия — 0% и 10% по налогу на прибыль. Об этом сообщает ТАСС.

Общая ставка по налогу на прибыль составила 25% с 1 января 2025 года. До этого ставка налога на прибыль организаций составляла 20%. В связи с увеличением ставки по налогу на прибыль в 2025 году у резидентов ОЭЗ в Калининградской области произойдет изменение условий реализации инвестиционных проектов, отмечают авторы законопроекта.

«Статьей 5 Налогового кодекса для отдельных категорий налогоплательщиков, в том числе и для налогоплательщиков — резидентов территорий опережающего развития, налогоплательщиков — резидентов свободного порта Владивосток и налогоплательщиков — резидентов особых экономических зон предусмотрены условия обеспечения неизменности налоговых условий при реализации инвестиционных проектов. Вместе с тем распространение положений данной статьи на резидентов ОЭЗ в Калининградской области не предусмотрено», — говорится в пояснительной записке.

Для резидентов предусмотрен особый порядок уплаты налога на прибыль организаций, установленный Налоговым кодексом. Ставка налога на прибыль устанавливается в размере 0% и применяется в течение шести налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от реализации инвестиционного проекта, но не более трех налоговых периодов. В течение следующих шести налоговых периодов ставка налога на прибыль составляет 50% от установленной, то есть в условиях ставки 25% она может составить 12,5%, пишет ТАСС.

В пояснительной записке говорится, что для резидентов «предусмотрены гарантии неухудшения условий реализации инвестиционных проектов». В случае, если вступают в силу новые федеральные законы, приводящие к изменению налоговых ставок по федеральным налогам, то они не применяются в течение срока реализации инвестиционного проекта в отношении резидента при условии выполнения им требований закона. «Учитывая изложенное, подготовлен законопроект, предусматривающий реализацию гарантий в части сохранения для резидентов ОЭЗ в Калининградской области условий налогообложения, действующих до 1 января 2025 г.», — говорится в пояснительной записке.