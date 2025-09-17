Госдума в первом чтении одобрила налоговые поправки для ОЭЗ в Калининграде

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 17 сентября приняли законопроект о внесении изменения в ст. 5 ч. 1 Налогового кодекса РФ. Поправки направлены на поддержание условий реализации инвестпроектов резидентов ОЭЗ в Калининградской области, обеспечивая сохранение пониженных ставок по налогам. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. 

«Данный законопроект крайне важен для Калининградской области, где преференциальный режим является прежде всего компенсационным и установлен не только для привлечения инвестиций, но и для развития экономики региона. Такой подход критично сохранить сейчас, когда из-за санкционного давления наша территория оказалась в более сложной ситуации по сравнению с другими субъектами Российской Федерации», – отметил Алексей Беспрозванных.

Как пояснили в региональном минэкпроме, дополнения должны закрепить принцип неповышения налоговой нагрузки для резидентов калининградской ОЭЗ. Такой подход, известный также как стабилизационная или «дедушкина» оговорка, защищает инвестора от изменений в законодательстве. В частности, законопроект позволит сохранить пониженную ставку по налогу на прибыль для инвестпроектов, ставших резидентами калининградской ОЭЗ до 1 января 2025 года. Это важно в связи с увеличением ставки налога на прибыль с 20 до 25%, пишет пресс-служба. 

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении.  

