ЦБ: за месяц цены в Калининградской области практически не изменились

Цены в Калининградской области в августе 2025 года практически не изменились по сравнению с июлем. При этом годовая инфляция ускорилась и составила 10,79%, что на 2,65% выше, чем в целом по стране. Такие данные приводит Центральный банк.

«В августе подешевели продовольственные товары и услуги. В целом за год продукты подорожали больше, чем вся потребительская корзина в целом, а услуги — несколько меньше. Непродовольственные товары в августе подорожали, а в целом за год цены на них выросли заметно меньше, чем на всю потребительскую корзину, — рассказали в ЦБ. — С исключением сезонности цены в августе выросли больше, чем в июле. В основном это объясняется увеличением издержек поставщиков непродовольственных товаров, а также некоторым ослаблением рубля с июля этого года».

С появлением нового урожая подешевели овощи, однако в целом за год они подорожали на 30,75%. Как отмечает Центробанк, «в области меньше, чем в целом по стране, подешевели фрукты и овощи», что связно с более высокими затратами местных сельхозпроизводителей и более значительными логистическими издержками региональных поставщиков.

В августе также продолжали дешеветь яйца из-за увеличения производства, а также сыр из-за сокращения издержек местных производителей молочной продукции на приобретение сырья.