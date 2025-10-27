ЦБ: годовая инфляция в Калининградской области замедлилась

Годовая инфляция в регионе замедлилась и в сентябре составила 9,97%, что выше, чем в целом по стране (7,98%). Об этом сообщает Центральный банк.

Цены в сентябре 2025 года в Калининградской области, отмечает ЦБ со ссылкой на Росстат, снизились на 0,22% по сравнению с августом. «Снизились цены на продукты и услуги. За год они подорожали сильнее, чем вся потребительская корзина в целом. Цены на непродовольственные товары в сентябре несколько повысились по сравнению с предыдущим месяцем, а в целом за год выросли умеренно. С исключением сезонности цены в сентябре выросли меньше, чем в августе», — говорится в сообщении.

Замедление роста цен, подчёркивает Центробанк, в основном связано со снижением спроса на отдельные непродовольственные товары длительного пользования из-за охлаждения потребительского кредитования