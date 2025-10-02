В Калининграде назвали размер среднемесячной зарплаты в июле

В июле в Калининградской области среднемесячная номинальная заработная плата составила 78 130,6 руб. Как отмечает Калининградстат, по сравнению с июнем она снизилась на 1,7%.

По информации службы государственной статистики, за год зарплата увеличилась на 18,7%. «Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2025 года составила 107,5% к уровню июля 2024 года и 98,1% — к уровню июня 2025 года», — добавил Калининградстат. Помимо прочего, среднемесячная номинальная зарплата работников, начисленная в январе-июле, составила 74 302,7 руб. (+17,8% за год).

Самые высокие зарплаты традиционно получают сотрудники, занятые финансовой и страховой деятельностью — 136 799,9 руб., что на 84,1% выше среднего уровня по области. Высокий уровень оплаты труда также зафиксировали у специалистов в сфере информации и связи (111,9 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (105 тыс. руб.), а также у работников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (93,9 тыс.).