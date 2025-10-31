Калининградстат: в августе среднемесячная зарплата снизилась на 9,5%

Калининградстат: в августе среднемесячная зарплата снизилась на 9,5%
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Экономика

В августе в Калининградской области среднемесячная номинальная заработная плата составила 70 742,1 руб. Как сообщает Калининградстат, по сравнению с июлем она снизилась на 9,5%.

При этом, по информации службы государственной статистики, за год зарплата выросла на 15,2%. «Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в августе 2025 года составила 104% к уровню августа 2024 года и 90,5% — к уровню июля 2025 года», — добавил Калининградстат. Помимо прочего, среднемесячная номинальная зарплата работников, начисленная в январе-августе, составила 73 855,7 руб. (+17,5% за год).

Самые высокие зарплаты традиционно получают сотрудники, занятые финансовой и страховой деятельностью — 135 263,9 руб., что на 83,1% выше среднего уровня по области. Высокий уровень оплаты труда также зафиксировали у специалистов в сфередобычи полезных ископаемых (105,7 тыс. руб.), информации и связи (97,8 тыс.), а также у работников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (92,9 тыс.)

Ранее Калининградстат сообщал, что в июле в Калининградской области среднемесячная номинальная заработная плата составила 78 130,6 руб.

