Силуанов: повышение ставки НДС принесет бюджету 2,3 триллиона

Поправки в Налоговый кодекс принесут федеральному бюджету России в 2026 году дополнительные 2,3 трлн рублей. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.



«Общий объем налоговых изменений, которые позволят увеличить доходы бюджетов в следующем году, мы рассчитываем в размере 2,3 трлн руб.», — заявил министр.

Говоря о повышении НДС, Силуанов уточнил, что НДС может повлиять на финансовый результат компаний, «вклад в инфляцию от повышения НДС» может составить около 1%. По его словам, «это учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению».

Как напоминает ТАСС, в рамках бюджетного пакета на следующие три года предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные в первую очередь на финансирование обороны и безопасности: повышение стандартной ставки НДС на 2 п.п. (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров (продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие).

В случае принятия поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2026 года.

