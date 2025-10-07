Силуанов: повышение ставки НДС принесет бюджету 2,3 триллиона

Все новости по теме: Налоги

Поправки в Налоговый кодекс принесут федеральному бюджету России в 2026 году дополнительные 2,3 трлн рублей. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Общий объем налоговых изменений, которые позволят увеличить доходы бюджетов в следующем году, мы рассчитываем в размере 2,3 трлн руб.», — заявил министр.

Говоря о повышении НДС, Силуанов уточнил, что НДС может повлиять на финансовый результат компаний, «вклад в инфляцию от повышения НДС» может составить около 1%. По его словам, «это учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению».

Как напоминает ТАСС, в рамках бюджетного пакета на следующие три года предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные в первую очередь на финансирование обороны и безопасности: повышение стандартной ставки НДС на 2 п.п. (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров (продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие).

В случае принятия поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2026 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter