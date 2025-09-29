Силуанов оценил последствия повышения НДС до 22%

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью ТАСС.

«Повышение НДС позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что означает более низкую траекторию процентных ставок и более высокую траекторию роста экономики (по сравнению со сценарием несбалансированного бюджета)», — сказал Силуанов.

Министр объяснил, что выбор в качестве дополнительной меры «повышения стандартной ставки НДС с 20 до 22%» обусловлен наименее негативным влиянием на экономику по сравнению с альтернативными сценариями: «С точки зрения изменения динамики потребительских цен данная мера будет иметь умеренный и ограниченный характер».

Кроме того, Силуанов отметил, что размер стандартной ставки 22% соответствует уровням НДС в европейских странах: Ирландия, Польша, Португалия, Словакия — 23%; Словения, Италия — 22%, Аргентина, Бельгия, Чехия, Латвия, Литва, Румыния, Испания — 21%. При этом он добавил, что есть страны и с более высокими ставками налога.

Напомним, что Минфин предлагает повысить общую ставку НДС на два процентных пункта — с 20% до 22%. Средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности. В случае принятия поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2026 года.