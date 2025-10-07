Ситуация сложная: областной минсельхоз заявил о проблемах с урожаем овощей

В 2025 году уборочная кампания и озимый сев в Калининградской области проходит в сложных погодных условиях, наблюдается переувлажнение почвы. Валовый сбор картофеля сократился почти на 38%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Артем Иванов на заседании правительства региона во вторник.

«Высокое количество атмосферных осадков в августе и сентябре, значительно превышающее среднестатистический уровень, при температуре ниже климатической нормы, привели к устойчивому переувлажнению почвы. Что стало серьезной проблемой при проведении полевых работ», — рассказал он.

По его словам, сложная ситуация складывается с уборкой овощей — убрано 38% площади картофеля (1748 гектаров из 4607 гектаров), собрано 56 тысяч тонн. На аналогичную дату прошлого года было собрано 63 тысячи тонн. «В том числе мы получили 25 тыс. т продовольственного картофеля, который пойдет на продажу, и 31 тыс. т промышленного картофеля (выращивает ГК „Атлантис“), — рассказал министр. — Валовый сбор продовольственных картофеля к аналогичному периоду прошлого года сократился почти на 38%. Собрано 8 тыс. т овощей открытого грунта с 405 гектаров. Средняя урожайность — 195 центнера с гектаров — это ниже уровня прошлого года на 7%. Уборка картофеля и овощей продолжится до середины ноября или до наступления устойчивых заморозков».

Иванов обратил внимание, что из-за переувлажения почвы отмечается «до 30% гибели клубнеплодов и корнеплодов (картошка, морковь и свёкла)». «На капусте белокочанной потери урожая менее 10%, но из-за влаги идет активное распространение грибковой инфекции, что снизит качество кочана и его лёжкость при хранении, — добавил министр. — По предварительным сведениям, валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий мы оцениваем в те же 150 тысяч тонн, что и в прошлом году. Вместе с тем, объем продовольственного картофеля ожидаем ниже уровня прошлого года более чем на 20%. Поэтому дефицит продовольственного картофеля в сезон 2025−2026 год оцениваем на уровне прошлого года».

Валовый сбор по овощам открытого и закрытого грунта будет сформирован ниже уровня прошлого года на 11%, составит 58 тыс. т.