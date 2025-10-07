Минсельхоз: картошку в Калининградскую область придется завозить

Картофель в Калининградскую область в будущем году придется завозить, как и в текущем. Такой прогноз дал министр сельского хозяйства Артем Иванов на брифинге для СМИ по итогам правительства во вторник. По его словам, из-за переувлажнения почв возникают проблемы со сбором урожая овощей.

«Очень много воды в полях, техника не справляется, очень короткие периоды, когда можно работать в поле. Поэтому ситуация действительно сложная. Похожая ситуация складывалась в 2017−2018 годах. Там было, правда, может быть, даже еще хуже. Тогда три раза объявляли ЧС за два года. Многие предприятия наших хозяйственных тогда были на пороге банкротства», — рассказал министр.

В этом году, по его словам, ситуация «тоже не очень приятная». «Дефицит картофеля прошлого года — мы его с вами ощутили. Конечно, не было такого, чтобы картошки не было на полках. Были определенные колебания по цене, — напомнил Иванов. — Можно прогнозировать, что ценовые колебания в следующем году тоже будут, потому что такая история у нас не только в Калининградской области, но и во всем Северо-Западе. И даже, как сегодня отметил губернатор, у наших белорусских коллег ситуация тоже непростая». Вместе с тем, как полагает глава минсельхоза, законы рынка «в данном случае поборются с погодой». «Население будет обеспечено, как и всегда, как и каждый год, это ни для кого не новость. Население будет обеспечено завозным продуктом», — сообщил Артем Иванов.

Отметим, ранее на заседании правительства во вторник министр сообщил, что в 2025 году уборочная кампания и озимый сев в Калининградской области проходит в сложных погодных условиях, наблюдается переувлажнение почвы. Валовый сбор картофеля сократился почти на 38%, есть проблемы с другими овощами.

В апреле 2025 года картофель стал самым подорожавшим продуктом в регионе, прибавив в цене 49,7%. Его стоимость в среднем составила тогда 95,7 руб. за кг. В конце мая губернатор Алексей Беспрозванных выступил с предложением оставлять картофель, производимый в Калининградской области, внутри региона. В начале июня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о готовности обеспечивать регион необходимыми продуктами, в том числе и картофелем.

В июне жители региона жаловались на отсутствие картофеля в магазинах. Власти отвечали, что местный картофель закончился. Позже дефицит картофеля в розничной торговле компенсировался за счёт импорта из других стран, в том числе из Египта.

По данным октябрьского мониторинга цен «Нового Калининграда», 1 кг картофеля в торговых сетях стоил 38,9-39,9 руб.