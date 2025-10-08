Исполнение бюджета Калининградской области в первом полугодии составило 38%

Бюджет Калининградской области по итогам первого полугодия 2025 г. исполнен менее чем на половину. Это следует из доклада министра финансов Виктора Порембского, представленного на заседании правительства области во вторник.

По данным минфина, в первом полугодии доходы областного бюджета составили 65 млрд руб., расходы — 60,3 млрд руб., профицит составил 4,7 млрд руб. По доходам бюджет исполнен на 45%, по расходам — на 38%. При этом объем собственных налоговых и неналоговых доходов составил 44,5 млрд руб. или 50% от плановых назначений.

Текущие расходы без учета субсидий на поддержку рынка труда за 6 месяцев составили 45,6 млрд руб. (44% годовых плановых назначений). Капитальные расходы и иные инвестиции — 10,8 млрд руб. (37%). Исполнение по расходам «субсидии на поддержку рынка труда» — 3,78 млрд (16%).

«Что касается финансирования расходов на социальное обеспечение населения, оказания бюджетных услуг, то они исполнены за полгода более чем на 50% от плановых годовых назначений. Субсидии учреждениям на иные цели и мероприятия, гранты юридическим лицам профинансированы в объеме более 13 млрд рублей, это 33% от плана. Дотации местным бюджетам перечислены в объеме 1,3 млрд руб. или 49% от годовых назначений», — отметил министр.

Расходы на обслуживание долга составили 65 млн руб. «Бюджетные ассигнования в этой части также будут скорректированы в октябрьских поправках, не будет востребовано порядка 800 млн руб.», — добавил Порембский. Годовые бюджетные ассигнования на капитальные расходы и иные инвестиции составили почти 29 млрд руб., в том числе 12,6 млрд руб. в рамках дорожного фонда.

По словам Порембского, на 2026 год и последующие годы перенесены расходы по шести объектам здравоохранения, двум объектам образования, двум объектам культуры и туризма, десяти объектам водоснабжения и водоотведения. «Всего в текущем году сокращено и перенесено на последующие периоды расходов на сумму около 1,5 млрд», — рассказал министр.

Напомним, также Порембский сообщил о сокращении объема субсидий «на поддержку рынка труда», которые являются компенсациями таможенных пошлин за товары, произведенные на территории области и вывезенные на остальную территорию РФ.