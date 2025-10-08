Минфин: федеральный центр снижает размер субвенций «на поддержку рынка труда»

Размер федеральной субвенции «на поддержку рынка труда» Калининградской области в 2025 году скорректирован до 11,3 млрд руб., что в два раза ниже запланированных объемов. Это следует из данных, представленных министром финансов региона Виктором Порембским на заседании правительства области во вторник.

«Субвенции на поддержку юрлиц составили 3,8 млрд. руб. или 16% от плана. План будет скорректирован изменениями в закон о бюджете в октябре до 11,3 млрд. руб. Соответствующее уведомление мы получили с федерального уровня», — сообщил Порембский на заседании. В докладе значилось, что годовой объем субвенций составлял 24,134 млрд руб. Таким образом, «корректировка» означает снижение объемов поддержки в 2 раза.

Напомним, что в 2024 году сумма господдержки по этому направлению по итогам года также корректировалась с 18,636 млрд руб. до 9,81 млрд руб. Как пояснял тогда глава комитета по бюджету Заксобрания Александр Никулин, субвенции являются возмещением уплаченной резидентами таможенной пошлины. «Соответственно, если эту пошлину предприятия не заплатили, то нечего и возмещать, она выделяется под потребность», — отмечал Никулин.

Компенсации таможенных пошлин в форме «субсидий на поддержку рынка труда» калининградский бизнес начал получать в рамках решения так называемой «Проблемы-2016». Основным бенефициаром рефинансирования таможенных пошлин ранее являлось автосборочное предприятие «Автотор».