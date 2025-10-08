Совет Федерации сохранил налоговые льготы для резидентов ОЭЗ

Совет Федерации одобрил сохранение льготных условий налогообложения для резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ) Калининградской области, что делает регион инвестиционно привлекательным, сообщают «Ведомости».

«Федеральным законом вводится „стабилизационная оговорка“. Ее цель — обеспечить неизменность условий реализации инвестиционных проектов для резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области. Налоговые условия, действующие на момент старта проекта, будут сохраняться на протяжении всего срока его реализации», — рассказал сенатор Александр Шендрюк-Жидков, который является одним из соавторов закона.

Издание напоминает, что до повышения базовой ставки с 1 января 2025 года она составляла 20%. Для резидентов ОЭЗ действовали льготы: 0% первые шесть налоговых периодов (но не более 3 лет) и 50% ставки (10%) в следующие периоды.



