Путин подписал закон о сохранении за резидентами ОЭЗ условий по налогу на прибыль

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому резиденты ОЭЗ в Калининградской области смогут сохранить прежние налоговые ставки (0% и 10% по налогу на прибыль), несмотря на общее повышение ставки до 25%. Соответствующий документ размещен на сайте официально опубликованных правовых актов.

«Федеральным законом вводится „стабилизационная оговорка“. Ее цель — обеспечить неизменность условий реализации инвестиционных проектов для резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области. Налоговые условия, действующие на момент старта проекта, будут сохраняться на протяжении всего срока его реализации», — говорил ранее сенатор Александр Шендрюк-Жидков, который является одним из соавторов закона.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


