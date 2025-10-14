Отели сети Marton в Калининграде изъяли в доход государства

Отели Marton в Калининграде, принадлежавшие экс-судье Верховного суда Виктору Момотову, изъяты в доход государства. Как сообщает «Коммерсант», Останкинский райсуд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры, решение суда будет приведено к немедленному исполнению.

Как отмечает издание, у Виктора Момотова и его делового партнера Андрея Марченко в доход государства изъяли 95 объектов собственности: 44 земельных участка и 51 здание — всю сеть отелей Marton, представляющих собой 40 комфортабельных комплексов на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы.

«По данным Генпрокуратуры, судья фактически выступал бенефициаром отельного бизнеса. Причем номерной фонд в нем использовался не только для размещения гостей, но и под содержание притонов, в том числе с несовершеннолетними проститутками», — пишет «Коммерсант».

Сам Виктор Момотов отрицал участие в отельном бизнесе и его крышевание. По словам ответчика, несмотря на предполагаемые активы в миллиарды рублей, он за всю свою жизнь заработал порядка 80 млн руб. и этих денег не хватило даже на покупку квартиры в столице.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что Момотов использовал свое служебное положение и полномочия для капитализации собственных активов, легализации новых объектов недвижимости для будущих отелей, возводимых в нарушение требований законодательства, вовлекая в эту деятельность органы судебной власти, которые находились в его подчинении. По данным ведомства, ответчик объединился с владельцем сети отелей Marton Андреем Марченко, который в иске называется «краснодарским представителем криминалитета», и занимался вместе с ним гостиничным бизнесом. Общая стоимость сети отелей превышает 9 млрд руб.

