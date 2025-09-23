Судья-миллиардер Виктор Момотов оказался совладельцем гостиниц в Калининграде

Генпрокуратура через суд намерена изъять активы председателя Совета судей РФ Виктора Момотова. По данным ведомства, он нарушил антикоррупционное законодательство, занимаясь предпринимательской деятельностью и при этом уклоняясь от уплаты налогов. Об этом сообщает «Коммерсант».

В иске Генпрокуратуры, направленном в Останкинский суд Москвы, говорится, что, несмотря на запрет на занятие предпринимательской деятельностью, председатель Совета судей РФ Виктор Момотов участвовал в гостиничном бизнесе на территории Москвы, Краснодарского края, Калининградской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской и областей. В результате им были сформированы активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб.

«В нарушение антикоррупционных запретов Момотов использовал свое служебное положение и полномочия для капитализации собственных активов, легализации новых объектов недвижимости для будущих отелей, возводимых в нарушение требований законодательства, вовлекая в эту деятельность органы судебной власти, которые находились в его подчинении», — добавили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, ответчик объединился с владельцем сети отелей Marton Андреем Марченко, который в иске называется «краснодарским представителем криминалитета», и занимался вместе с ним гостиничным бизнесом. В частности, была создана сеть бизнес-отелей Marton, включающая 40 комфортабельных комплексов на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы. Их общая стоимость превышает 9 млрд руб.

Кроме того, Виктора Момотова его соучастника, проходящего соответчиком по делу, уличили в уклонении от уплаты налогов, недоимка оценивается более чем в 500 млн руб. Прокуратура просит обратить в доход государства недвижимость ответчиков — порядка 100 земельных участков и нежилых зданий.