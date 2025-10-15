Правительство предложило освободить кластер на Острове от налога на имущество

Правительство Калининградской области предложило увеличить срок действия льготы по уплате налога на имущество для инициатора строительства объектов социально-культурного назначения на Острове в Калининграде. Соответствующие поправки представил 15 октября на заседании комитета по бюджету Заксобрания области министр финансов Виктор Порембский.

К объектам, которые предлагается освободить от налога, относятся театры, музейные комплексы, концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические школы, а также интернаты для учащихся и общежития, включая жилые помещения в многоквартирных домах, предназначенные для проживания сотрудников. По словам Порембского, в настоящее время льгота предоставлена на первые три года эксплуатации. Законопроект увеличивает этот срок до шести лет, учитывая процедуры передачи и регистрации права оперативного управления на объекты.

Также законопроект учитывает поручение губернатора освободить на два года от уплаты налога на имущество учреждения, которым будут переданы в оперативное управление объекты социально-культурного назначения на острове, отметили в пресс-службе правительства области.

Напомним, ранее Заксобрание на три года освобождало от налога на имущество объекты, построенные на Острове. Как сообщал тогда министр Порембский, после окончательного завершения строительства сумма налога достигнет 500 млн рублей, объекты планируется передать федеральным властям, соответственно, они будут содержаться за счет федерального бюджета.