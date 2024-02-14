Власти хотят освободить от налога новый культурный кластер на Острове

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Депутаты Законодательного собрания Калининградской области из комитета по бюджету единогласно рекомендовали поддержать предложение правительства освободить от налога на имущество объекты, построенные на Острове в рамках нацпроекта «Культура». Как пояснил в среду на заседании комитета министр финансов региона Виктор Порембский, речь идет о 142 млн рублей за 2023 год.

Поправки вносятся в статью 4 областного закона «О налоге на имущество организаций». По словам Порембского, корректировка техническая, но она позволяет освободить от налогового бремени введенные в эксплуатацию объекты на три года. В настоящее время из девяти объектов введены уже шесть. После окончательного завершения строительства сумма налога достигнет 500 млн рублей.

Министр также пояснил, что объекты планируется передать федеральным властям, соответственно, они будут содержаться за счет федерального бюджета.



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