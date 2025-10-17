Власти назвали медианную зарплату и число безработных в Калининграде в 2025 году

Медианное значение заработной платы в Калининграде составляет 71 850 рублей. Такие данные были представлены в отчёте об итогах социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» за первое полугодие 2025 года на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов.

Цифра была получена расчётным методом на основании выборочного статистического исследования. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,2%. Официально не трудоустроен, согласно представленным данным, 801 житель областного центра. С начала года количество безработных увеличилось на 171 человека, что, по мнению властей, «характерно для данного периода года». При этом по отношению к первому полугодию 2024-го численность безработных сократилась на 6,6%.

Медианная зарплата — это зарплата, которая разделяет все зарплаты на две равные группы: 50% работников получают больше этой суммы, а 50% — меньше. Этот показатель считается более точным, чем средняя зарплата, которая может быть искажена очень высокими или низкими значениями.

Согласно данным платформы для поиска работы и подбора персонала HeadHunter, Калининградская область заняла седьмое место в рейтинге зарплат в Северо-Западном федеральном округе. При этом приведённое значение медианной зарплаты в сентябре составило 65,6 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!