Эксперт: Калининградская область заняла 7-е место в рейтинге зарплат в СЗФО

Медианная предлагаемая зарплата в Калининградской области в сентябре составила 65,6 тыс. руб., что на 17% выше, чем год назад. Как сообщают эксперты «hh», область занимает седьмое место в рейтинге среднего уровня зарплат в регионах СЗФО.

Самые высокие зарплаты в СЗФО традиционно фиксируются в Ненецком автономном округе — 100,7 тыс. руб. Самые низкие зарплаты отмечены в Псковской области, где средний уровень дохода составляет 61,5 тыс.

Лидером по уровню дохода в Калининградской области остаётся высший и средний менеджмент, где работодатели предлагают в среднем 112,3 тыс. руб. На втором месте оказалась сфера стратегии, инвестиций и консалтинга с зарплатой 101,3 тыс. Далее следуют автомобильный бизнес (100,3 тыс. руб.) и транспорт, а также логистика и перевозки (88,4 тыс. руб.). Пятёрку лидеров замыкает сельское хозяйство, где средняя предлагаемая зарплата составляет 83 тыс. руб.

По данным экспертов, сильнее всего по сравнению с прошлым годом выросли доходы в сфере автомобильного бизнеса — на 21 тыс. руб. На втором месте по темпам роста оказались искусство, развлечения и массмедиа, где средняя зарплата увеличилась на 20,4 тыс. руб., до 70,5 тыс. Далее следуют маркетинг, реклама и PR с ростом на 14,1 тыс. (74,1 тыс.).

Ранее сообщалось, что Калининград занял 73-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Средняя чистая зарплата в первом полугодии 2025 года составляла в областном центре, по данным экспертов центра экономических исследований «РИА Рейтинг», 76,5 тыс. рублей в месяц.