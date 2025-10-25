Компания Coca-Cola продлила на 10 лет права на товарный знак в России

Компания Coca-Cola продлила на 10 лет права на товарный знак в России

Срок действия исключительного права на товарный знак Coke, зарегистрированный в 1946 году американской компанией The Coca-Cola Company, продлен в России на 10 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет информагентство, заявка на товарный знак продлевается до 14 августа 2035 года. Он регистрировался по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — безалкогольные несолодовые напитки и сиропы для изготовления этих напитков. The Coca-Cola Company многократно продлевала права на свой товарный знак, предыдущее пролонгирование было до 14 августа 2025 года.

Напомним, в марте 2022 года The Coca-Cola Company приостановила свою деятельность на территории РФ, допустив возможность полного ухода с российского рынка. В июне стало известно, что производство и продажа напитков Coca-Cola и других брендов компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC), боттлер Coca-Cola Co в стране прекращаются. В августе того же года сообщалось, что российское подразделение компании Coca-Cola переименовано в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс») и планирует продавать напиток под брендом «Добрый кола». В 2024 году стало известно, что компания в апреле подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков Coca-Cola, Sprite и Fanta. Сегодня в российских магазинах можно приобрести напитки Coca-Cola, которые завозятся из других стран.

