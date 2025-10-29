Лесикова: драйвером роста российской экономики станет внутренний спрос

Внутренний спрос станет ключевым драйвером роста российской экономики в ближайшие годы, его замедление отражается на доходах населения и рынке труда. Об этом во вторник, 28 октября, сообщила вице-премьер — министр экономического развития региона Вероника Лесикова на заседании правительства Калининградской области.

«По оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП в 2025−2026 годах составит 1,3%, соответственно, основная причина охлаждения экономики — замедление внутреннего спроса — как потребительского, так и инвестиционного — на фоне жестких денежно-кредитных условий», — сообщила она.

Лесикова отметила, что наметившееся снижение ключевой ставки позволит ускорить экономический рост, и уже в 2027−2028 годах рост ВВП составит 2,8% и 2,5% соответственно. По ее словам, Минэкономразвития России полагает, что драйверами экономического роста станут отрасли, которые ориентированы на экономику предложения и обеспечивают импортозамещение и развитие инвестиционно-инновационной модели развития.

«Ключевым механизмом развития региона остается режим Особой экономической зоны», — подчеркнула Лесикова, уточнив, что на сегодняшний день резидентами Особой экономической зоны являются 320 компаний. Она напомнила, что с 1 января 2025 года произошли изменения в налоговой политике — у резидентов ОЭЗ в Калининградской области несколько ухудшились преференциальные условия по налогу на прибыль по сравнению с остальными ОЭЗ. Поэтому в октябре был принят ФЗ о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, в соответствии с которым сохраняется возможность применять пониженную ставку по налогу на прибыль резидентам Особой экономической зоны в Калининградской области.